В Томске продали здание «Славянского базара»

Компания «АГ – капитал» стала победителем торгов по продаже здания бывшего ресторана «Славянский базар». Историческое здание расположено в самом центре Томска.

Торги проводил ДОМ.РФ. Согласно конкурсной документации, на лот подали заявки два претендента. ООО «АГ – капитал» было признано победителем с предложением 49,5 млн руб. Кроме того, компании предстоит выкупить земельный участок по фиксированной цене 5,7 млн руб.

Здание находится на ул. Ленина, 10 и является объектом культурного наследия. Его официальное название – «Харчевня «Славянский базар». По данным ОГАУК «Центр по охране памятников», здание было построено в 1888 году по проекту томского архитектора Виктора Хабарова. Спустя примерно 100 лет его капитально реконструировали.

ООО «АГ – капитал» входит в холдинг «Сибагро».

Фото: ДОМ.РФ