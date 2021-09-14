«Сибирь» неудачно провела первый домашний матч первенства КХЛ

Первый домашний матч первенства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в этом сезоне «Сибири» не удался. Новосибирцы уступили череповецкой «Северстали».

Уже к восьмой минуте счет был 2:0 в пользу гостей. Егор Морозов и Николай Тимашов отличились на глазах уроженца Череповца новосибирского губернатора Андрея Травникова.

Большими усилиями новосибирцы сравняли счет. Первую шайбу за команду забил Сергей Дубакин, а вторая на счету Валентина Пьянова. Последний поразил ворота «Северстали» прямо с точки вбрасывания. После второго перерыва счет был 2:2, но последний игровой отрезок лучше провели гости. Итоговый счет 2:4.

«В голове у игроков свой хоккей. Не тот, что мы хотим и требуем — и, к сожалению, это приводит к печальным событиям и к небольшой растерянности. Дело в психологии, может быть даже в какой-то самоуверенности», - заметил после игры главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов (цитата по сайту КХЛ).

После пяти матчей новосибирцы с тремя очками откатились на девятое место в конференции «Восток».

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»