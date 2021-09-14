Пострадавших в иркутской авиакатастрофе доставили в областную больницу

Трех пострадавших в результате аварии самолета L-410 в Иркутской области перевезли Иркутскую областную клиническую больницу. Больных, состояние которых оценивают, как стабильно тяжелое, в региональный центр доставили вертолетом санитарной авиации.

«Транспортировку все пациенты перенесли достаточно хорошо. На протяжении всего полета врачи контролировали их состояние. Тяжесть обусловлена скелетными травмами», - привел официальный портал Иркутской области комментарий министра здравоохранения региона Якова Сандакова.

Как писали Sibnovosti.ru, самолет L-410, следовавший по маршруту Иркутск – Казачинское. Совершил жесткую посадку в тайге в ночь на 13 сентября. Четыре человека погибли.

По данным областных властей, в Казачинско-Ленской районной больнице остаются восемь пострадавших. Состояние семи из них - легкой и средней степени тяжести, одна пациентка находится в тяжелом состоянии.

15 сентября в Иркутской области день траура. Вчера власти региона объявили о том, что материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе выплатят в течение двух-трех дней.

Фото: официальный портал Иркутской области