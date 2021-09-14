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В иркутском поселке горит штабель леса

Главная В России
Красноярск
09:11 14 Сентября 2021
пожар, лес, мчс, район, поезд
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области произошел очередной пожар на заготовке древесины. На этот раз - в поселке Магистральный Казачинско-Ленского района.

Огонь на сложенном штабеле высотой от 15 до 18 м вспыхнул в ночь на 14 сентября. Площадь пожара составила 1,25 тыс. кв. м. Возникла угроза его распространения на соседние штабеля.

По данным ТАСС, для борьбы с огнем в соседней Республике Бурятия был запрошен пожарный поезд. В результате пожар удалось локализовать.

Как писали Sibnovosti.ru, в июле этого года загорелись штабеля леса у иркутского поселка Харанжино на берегу Братского водохранилища. Тогда площадь пожара составила около 1 тыс. кв. м.

Фото: страница главного управления МЧС по Иркутской области в соцсети «ВКонтакте»

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