Тело известного скульптора нашли в гостинице в самом центре Новосибирске

В одной из гостиниц Новосибирска обнаружено тело погибшего мужчины. У него было перерезано горло.

Тело в отельном номере нашли днем 10 сентября. О страшной находке следственное управление СКР по Новосибирской области сообщило сегодня. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«… Обнаружено тело мужчины 1988 года рождения с колото-резаным ранением в области шеи», - говорится в пресс-релизе ведомства.

Название гостиницы в областном главке СКР не уточняют. По данным ряда новосибирских СМИ, речь идет об отеле «Новосибирск Марриотт», который расположен в самом центре города.

По данным ТАСС, погибший – 33-летний скульптор Игорь Самарин. Источник сайта «Тайга.инфо» утверждает, что имело место самоубийство.

Фото: страница следственного управления СКР по Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»