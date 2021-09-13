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Алтайскому сказителю посвятили мурал

Главная В России
Красноярск
14:22 13 Сентября 2021
изображение, здание, алтай, юбилей, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
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На одном из зданий Горно-Алтайска появилось изображение Николая Улагашева. Его открытие приурочено к 160-летию со дня рождения одного из самых известных алтайских кайчи – сказителей.

Мурал нарисован на здании Горно-Алтайского педагогического колледжа. Он получил название «Возвращение мастера». На церемонии открытия автор работы Аржан Ютеев отметил, что проект реализован целой командой единомышленников.

Николай Улагашев родился в 1861 году. В 16-летнем возрасте он ослеп. Кайчи много лет странствовал по Алтаю и исполнял народные героические сказания.

Как писали Sibnovosti.ru, к 150-летию сказителя было решено создать музей Николая Улагашева (филиал Национального музея им. Анохина). Он открылся в 2013 году в селе Паспаул.  

Фото: официальный сайт Республики Алтай

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