Алтайскому сказителю посвятили мурал

На одном из зданий Горно-Алтайска появилось изображение Николая Улагашева. Его открытие приурочено к 160-летию со дня рождения одного из самых известных алтайских кайчи – сказителей.

Мурал нарисован на здании Горно-Алтайского педагогического колледжа. Он получил название «Возвращение мастера». На церемонии открытия автор работы Аржан Ютеев отметил, что проект реализован целой командой единомышленников.

Николай Улагашев родился в 1861 году. В 16-летнем возрасте он ослеп. Кайчи много лет странствовал по Алтаю и исполнял народные героические сказания.

Как писали Sibnovosti.ru, к 150-летию сказителя было решено создать музей Николая Улагашева (филиал Национального музея им. Анохина). Он открылся в 2013 году в селе Паспаул.

Фото: официальный сайт Республики Алтай