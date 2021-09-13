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Новый аэровокзал начали строить в томском аэропорту

Главная В России
Красноярск
13:08 13 Сентября 2021
аэропорт, строительство, вокзал, проект, площадь
Автор: Sibnovosti.ru
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В томском аэропорту им. Камова приступили к строительству нового аэровокзального комплекса. Нынешнее здание было построено в 1967 году.

Томский аэропорт входит в сеть холдинга «Новапорт». По данным официального интернет-портала Томской области, инвестиции холдинга в проект составят 2,8 млрд руб.

В настоящее время аэровокзал уже не справляется с пассажиропотоком. В 2019 году аэропорт обслужил 760 тыс. человек. 

Как сообщили на церемонии открытия гендиректор «Новапорта» Сергей Рудаков и директор томского аэропорта Антон Перфильев, площадь нового объекта составит 7 тыс. кв. м. После его ввода в эксплуатацию новый аэровокзал будет обслуживать внутренние авиарейсы, а ныне действующий – международные.

Завершить строительство предполагается в 2023 году. Как писали Sibnovosti.ru, в августе этого года в деревне Березкино под Томском открылась посадочная площадка для малой авиации. На время работ в аэропорту им. Камова там будут обслуживать регулярные рейсы по области.

В мае 2021 года в международном аэропорту Кемерово им. Леонова открылся новый аэровокзальный комплекс. На строительство объекта ушел год. Площадь терминала составила 11,6 тыс. кв. м.

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области

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