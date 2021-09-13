На Оби собирают разлившиеся нефтепродукты

На Оби в Новосибирской области произошел розлив нефтепродуктов. Ликвидацией его последствий занимается главное управление МЧС по региону.

Нефтепродукты были замечены на берегу острова Рыбачий и на обмелевшей протоке Оби. Эта территория находится в пределах Колыванского района Новосибирской области. Площадь загрязнения составила около 100 кв. м.

«Спасатели установили, что радужные пятна образовались предположительно от баржи, находящейся на утилизации», - отметили в ведомстве.

Чтобы предотвратить увеличение площади загрязнения были установлены боновые заграждения длиной 8 м.

Как писали Sibnovosti.ru, из-за отсутствия августовских дождей в этом году значительно обмелели реки в Западной Сибири. В связи с этим даже была прекращена досрочно навигация на значительном участке Оби.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области