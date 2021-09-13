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Регионам выделили 1 млрд рублей на покупку контейнеров для раздельного сбора ТКО

Главная В России
Красноярск
09:32 13 Сентября 2021
мусор, субсидии, регионы, министерство, средства
Автор: Sibnovosti.ru
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Примерно половина российских регионов получит в этом году федеральную субсидию на закупку контейнеров для раздельного накопления отходов. Об итогах рассмотрения соответствующих заявок субъектов федерации сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

Всего были поданы 53 заявки, из них отобрано 46. Для того, чтобы получить средства, регион должен иметь утвержденную территориальную схему обращения с отходами и утвержденный порядок накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), включающий в себя, в том числе, положения о введении раздельного накопления ТКО.

«Кроме того, в субъекте должны находиться объекты обработки твердых коммунальных отходов, которые обеспечивают полный цикл работы…», - пояснили в минприроды РФ.

В число регионов, которые получат субсидию, вошли несколько сибирских. Это Иркутская, Омская и Новосибирская области, а также Красноярский край и Республика Алтай. Как отметили в ведомстве, всего субъекты федерации получат 1 млрд руб. На эти средства можно приобрести более 65 тыс. контейнеров. 

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