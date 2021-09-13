На Сибирском фестивале бега ничего не меняется

В Новосибирске прошел традиционный Сибирский фестиваль бега – XXIV полумарафон Александра Раевича. Его участники пробежали по улицам города.

У женщин первой преодолела дистанцию 21,1 км новосибирская легкоатлетка, серебряный призер чемпионата России Анна Викулова. Ее результат – 1:11:23. Она побеждала и в прошлом году. У мужчин который год подряд победу одержали братья-близнецы Рыбаковы из кузбасского города Белово. Первым на этот раз был Анатолий со временем 01:03:45. За ним финишировал и Евгений.

Как и в 2020 году Сибирский фестиваль бега прошел без зрителей из-за ограничительных мер. Призовой фонд составил 1,3 млн руб.

Полумарафон памяти новосибирского тренера Александра Раевича проводится в Новосибирске с 1998 года. Рекорд в 2007 году установил кениец Тум Самми Кипкоечу – 01:02:40.

Фото: страница Сибирского фестиваля бега в соцсети «ВКонтакте»