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На Сибирском фестивале бега ничего не меняется

Главная В России
Красноярск
09:02 13 Сентября 2021
фестиваль, забег, улицы, победители, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске прошел традиционный Сибирский фестиваль бега – XXIV полумарафон Александра Раевича. Его участники пробежали по улицам города.

У женщин первой преодолела дистанцию 21,1 км новосибирская легкоатлетка, серебряный призер чемпионата России Анна Викулова. Ее результат – 1:11:23. Она побеждала и в прошлом году. У мужчин который год подряд победу одержали братья-близнецы Рыбаковы из кузбасского города Белово. Первым на этот раз был Анатолий со временем 01:03:45. За ним финишировал и Евгений. 

Как и в 2020 году Сибирский фестиваль бега прошел без зрителей из-за ограничительных мер. Призовой фонд составил 1,3 млн руб.

Полумарафон памяти новосибирского тренера Александра Раевича проводится в Новосибирске с 1998 года. Рекорд в 2007 году установил кениец Тум Самми Кипкоечу – 01:02:40.

Фото: страница Сибирского фестиваля бега в соцсети «ВКонтакте»

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