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Мэр Северобайкальска предложил изменить правила рыбной ловли на Байкале

Главная В России
Красноярск
08:41 13 Сентября 2021
рыбалка, байкал, правила, мэр, совет
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Бурятия хотят поменять правила любительской ловли рыбы. С предложением выступил мэр Северобайкальска Олег Котов.

С инициативой он выступил на первом заседании новой структуры - совета представителей байкальских регионов при главе Бурятии. В него, помимо Северобайкальска, вошли представители ряда районов - Прибайкальского, Кабанского, Баргузинского и Северо-Байкальского.

«В нынешней редакции правил есть такая строчка: «не более двух крючков с берега без использования плавучих средств». У нас просьба убрать формулировку «без использования плавучих средств» и наоборот включить «с использованием плавучих средств», так как с берега у нас рыбачить практически невозможно, берег у нас скалистый, каменистый, то есть по факту это рыбалка невыполнима», - предложил Олег Котов.

Глава республики Алексей Цыденов, в свою очередь, предложил «отработать» это предложение с министерством сельского хозяйства Бурятии. По его словам, руководитель Росрыболовства Илья Шестков согласен с идеей внесения изменений в правила ловли омуля для рыбаков.

Фото: pixabay.com

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