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Первый тур волейбольного Кубка России в «сибирской» зоне завершился победой «Локомотива»

Главная В России
Красноярск
08:35 13 Сентября 2021
восток, россия, кубок, волейбол, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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В Сургуте завершился первый тур предварительного этапа Кубка России по волейболу среди мужских команд. В нем приняли участие сибирские клубы Суперлиги.

Во вчерашних матчах в зоне «Восток» кемеровский «Кузбасс» победил «Югру-Самотлор» из Нижневартовска со счетом 3:1. Новосибирский «Локомотив» же одолел хозяев площадки – клуб «Газпром-Югра» - со счетом 3:0. Второй сет оказался сверхнапряженным и завершился с результатом 35:33.

Лидером после первого тура стал «Локомотив» с четырьмя победами (всего в зоне пять команд). Вторым идет «Кузбасс», у которого на одну победу меньше.

Второй тур в зоне «Восток» начнется 21 сентября в Новосибирске.

Фото: страница волейбольного клуба «Локомотив» в соцсети «ВКонтакте»

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