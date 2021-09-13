Первый тур волейбольного Кубка России в «сибирской» зоне завершился победой «Локомотива»

В Сургуте завершился первый тур предварительного этапа Кубка России по волейболу среди мужских команд. В нем приняли участие сибирские клубы Суперлиги.

Во вчерашних матчах в зоне «Восток» кемеровский «Кузбасс» победил «Югру-Самотлор» из Нижневартовска со счетом 3:1. Новосибирский «Локомотив» же одолел хозяев площадки – клуб «Газпром-Югра» - со счетом 3:0. Второй сет оказался сверхнапряженным и завершился с результатом 35:33.

Лидером после первого тура стал «Локомотив» с четырьмя победами (всего в зоне пять команд). Вторым идет «Кузбасс», у которого на одну победу меньше.

Второй тур в зоне «Восток» начнется 21 сентября в Новосибирске.

Фото: страница волейбольного клуба «Локомотив» в соцсети «ВКонтакте»