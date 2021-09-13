В Чите вертолет сел на реку

В Чите вертолет Robinson R-44 совершил экстренную посадку на реку Читинку. Авиаинцидент произошел в минувшее воскресенье.

Посадку воздушное транспортное средство осуществило на территории Железнодорожного района столицы Забайкальского края. Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, причиной происшествия стала неисправность приборов.

На борту Robinson R-44 находились пилот и один пассажир. Они не пострадали.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении ведомства.

Летом прошлого года вертолет Robinson R-66 совершил жесткую посадку у горы Белухи в Республике Алтай. Тогда пилот также не пострадал, но воздушное судно получило серьезные повреждения.

Фото: сайт Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР