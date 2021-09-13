При жесткой посадке L-410 в Иркутской области погибли четыре человека

В ночь на 13 сентября в Иркутской области завершилась операция по спасению людей в самолете L-410. При его жесткой посадке погибли четыре человека.

L-410 авиакомпании «СиЛА» совершал рейс Иркутск – Казачинское. Как писали Sibnovosti.ru, посадку он совершил в тайге, в районе реки Киренги.

«По уточненной информации, 12 человек пострадали и, к сожалению, четыре человека погибли. На месте аварии задействовано более 70 человек и 20 единиц техники», - сообщили в главном управлении МЧС по Иркутской области.

Пассажиров в результате аварии зажало в корпусе самолета. Их удалось вытащить, всех пострадавших передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

В СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации в транспорта). Кроме того, Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту авиаинцидента.

«Семьям погибших и пострадавшим в обязательном порядке будет оказана материальная помощь. Родным погибших – 1 млн руб., пострадавшим в тяжелом состоянии – 500 тыс. руб., в среднем – 250 тыс. руб., пострадавшим, получившим легкие травмы, – 100 тыс. руб.», - заявил иркутский губернатор Игорь Кобзев.

15 сентября в регионе объявлен день траура.

Фото: сайт Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры