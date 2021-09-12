В тайге под Иркутском совершил жесткую посадку пассажирский самолет L-410

Жесткую посадку в тайге под Иркутском совершил пассажирский самолет L-410, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По предварительной информации, борт выполнял рейс из Иркутска в Казачинское и совершил жесткую посадку в тайге, не долетев 4 км до взлетно-посадочной полосы. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа, один из которых, по информации Mash, погиб.

Причиной аварии мог стать отказ двигателя и ошибка пилотирования.

О крушении в экстренные службы сообщил коллега одного из пассажиров. Ему позвонил его сотрудник и рассказал, что самолет упал в глухой тайге, после чего тот сразу передал информацию спасателям.

Как сообщают телеграм-каналы, один из пассажиров находится в тяжелом состоянии, 11 человек оказались зажаты креслами.

На поиски самолета вылетели спасатели на вертолете Ми-8 с группой спасателей, им уже удалось обнаружить потерпевший крушение борт.

Фото: ©CC BY-SA 4.0 / Aleksandr Medvedev