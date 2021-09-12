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В тайге под Иркутском совершил жесткую посадку пассажирский самолет L-410

Главная В России
Красноярск
23:58 12 Сентября 2021
общество, происшествия, иркутск, авиакатастрофа
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Жесткую посадку в тайге под Иркутском совершил  пассажирский самолет L-410, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. 

По предварительной информации, борт выполнял рейс из Иркутска в Казачинское и совершил жесткую посадку в тайге, не долетев 4 км до взлетно-посадочной полосы. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа, один из которых, по информации Mash, погиб.

Причиной аварии мог стать отказ двигателя и ошибка пилотирования.

О крушении в экстренные службы сообщил коллега одного из  пассажиров. Ему позвонил его сотрудник и рассказал, что самолет упал в глухой тайге, после чего тот сразу передал информацию спасателям. 

Как сообщают телеграм-каналы, один из пассажиров находится в тяжелом состоянии, 11 человек оказались зажаты креслами. 

На поиски самолета вылетели спасатели на вертолете Ми-8 с группой спасателей, им уже удалось обнаружить потерпевший крушение борт. 

Фото: ©CC BY-SA 4.0 / Aleksandr Medvedev 

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