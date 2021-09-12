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29-летняя москвичка две недели выживала в сибирской тайге

Главная В России
Красноярск
18:30 12 Сентября 2021
общество, происшествия, иркутск, москва
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Семейная пара из Москвы отправилась в спав на катамаране по горной реке в Слюдянском районе Иркутской области. 29-летняя женщина и ее 46-летний супруг пропали 29 августа. О том, что супруги не выходят на связь, сообщила в полицию сестра пропавшей.

Незамедлительно была организована поисковая операция.

"Поисковые группы из полицейских и спасателей, разыскивавших пропавшую пару, выяснили, что в последний раз чету видели в горах, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. - Было установлено возможное направление их движения, однако поисковые мероприятия не приносили результатов"

В итоге москвичку случайно на берегу реки встретили охотники. Москвичка рассказала, что во время сплава их катамаран переворачивался и ломался, продолжать путь они просто не смогли. Её супруг супруг погиб из-за обострения заболевания, а женщина попыталась самостоятельно выйти из тайги и встретила охотников.

Фото: скриншот с видео пресс-службы МВД по Иркутской области

 

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