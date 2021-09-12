В Москве после отравления семьи арбузом госпитализировали еще трех человек

Еще двух детей и одного 26-летнего взрослого доставили в больницу в Москве после отравления арбузом, сообщают "Известия".

Прокуратура Москвы уже начала проверку сведений о гибели пожилой женщины с внучкой: 15-летняя девочка, ее мать и бабушка были госпитализированы в четверг. У всех троих диагностировали отравление, накануне они ели арбуз, купленный в "Магните".

Следком уже завел уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приведшим к смерти человека, а представители торговой сети заверили, что проводят внутреннее расследование. Всю партию арбузов, которая была представлена в том магазине, с продажи сняли.

Позже в медучреждение Москвы были госпитализированы еще трое жителей дома. По предварительным данным, они не употребляли в пищу арбуз, но у них также было диагностировано отравление.

© РИА Новости / Алексей Майшев