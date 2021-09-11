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Экс-замглавы Барнаула осудили на девять лет колонии за взятки

Главная В России
Красноярск
15:00 11 Сентября 2021
общество, криминал, суд, взятка
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Бывшего заместителя главы администрации Барнаула Сергея Демина осудили на девять лет колонии строгого режима. Также экс-чиновнику придется заплатить более чем 15 миллионов рублей штрафа за взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

"Приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы администрации города Барнаула Сергея Демина вынес Железнодорожный районный суд города Барнаула Алтайского края. Демин осужден к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания исправительной колонии строгого режима, с назначением штрафа в размере 15,1 миллиона рублей", -  сообщается на сайте ведомства.

Также Демина лишили права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными полномочиями в органах местного самоуправления сроком на 4 года. Отмечается, что приговор еще не вступил в силу.

© РИА Новости / Владимир Астапкович

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