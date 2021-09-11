Путин назначил врио главы МЧС генерал-полковника Александра Чуприяна

Сегодня президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Обязанности будет исполнять первый заместитель главы МЧС генерал-полковник Александр Чуприян. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Александр Чуприян родился в 1958 году, окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР. С июня 2018 года его работает первым заместителем министра МЧС. Был награжден ведомственными наградами и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Норильске Красноярского края. Прощание с ним состоялось 10 сентября в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС.

Фото: ©Михаил Воскресенский / РИА Новости