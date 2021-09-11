Президент России назначил врио главы МЧС генерал-полковника Александра Чуприяна

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил сегодня временно исполняющим обязанности Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Обязанности исполнит первый заместитель главы МЧС генерал-полковник Александр Чуприян. Распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Александр Чуприян родился в 1958 году, окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР. С июня 2018 года работает первым заместителем министра МЧС. Награжден ведомственными наградами и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября на севере Красноярского края. Прощание с ним состоялось 10 сентября в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС.

Фото: ©Михаил Воскресенский / РИА Новости