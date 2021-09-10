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Сибирские волейболисты разыгрывают путевки в полуфинал Кубка России

Главная В России
Красноярск
13:47 10 Сентября 2021
волейбол, матч, этап, кубок, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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Сибирские команды мужской российской волейбольной Суперлиги участвуют в предварительном этапе Кубка России. Игры зоны «Восток» проходят в Сургуте.

Вчера новосибирский «Локомотив» обыграл красноярский «Енисей» со счетом 3:0 (25:21, 25:15, 25:14). Больше всего очков новосибирцам принес доигровщик Алексей Родичев - 13. Это уже вторая победа «Локомотива» на турнире. В первом туре со счетом 3:1 был обыгран нижневартовский клуб «Югра-Самотлор».

В зоне «Восток» также выступают кемеровский «Кузбасс» (он встретится с «Локомотивом» завтра) и «Газпром-Югра» (Сургут). Турнир в зоне пройдет в два круга, второй запланирован на 21-26 сентября в Новосибирске.

Как писали Sibnovosti.ru, на этой неделе красноярская женская волейбольная команда «Енисей» завоевала Кубок Сибири и Дальнего Востока.

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»

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