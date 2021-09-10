Экс-заместитель главы администрации Барнаула отправится в колонию

Бывший вице-мэр Барнаула Сергей Демин приговорен к девяти годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 15,1 млн руб. Он признан виновным по п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Процесс завершился в Железнодорожном райсуде столицы Алтайского края. В материалах уголовного дела говорится о том, что в 2019 году знакомый Сергея Демина Александр Канаков оплатил ему турпоездку, а взамен получил назначение на пост главы компании «Барнаулкапстрой», которая принадлежит мэрии Барнаула. Затем чиновник и глава компании потребовали у застройщика, работавшего по заказу «Барнаулкапстроя», взятку в 15 млн руб. за беспрепятственное завершение строительства дома.

«После получения Деминым части взятки в размере 3,6 млн руб. он был задержан сотрудниками правоохранительных органов», - рассказали в прокуратуре Алтайского края.

Свою вину экс-чиновник не признал. Приговор еще не вступил в законную силу.

Как уточнили в следственном управлении СКР по Алтайскому краю, в ноябре прошлого года Александр Канаков был приговорен к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в 15 млн руб.

Фото: сайт следственного управления СКР по Алтайскому краю