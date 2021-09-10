Новосибирский «Дом с часами» ждет комплексный ремонт

Власти Новосибирской области возьмут на себя разработку и запуск программы реконструкции исторического «Дома с часами» в Новосибирске. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников в ходе посещения этого объекта культурного наследия регионального значения.

«Нужно говорить не о капитальном ремонте, а о реставрации… Надо подготовить очень серьезное обоснование всего комплекса работ, желательно – с привлечением внебюджетных инвестиций, с участием властей города Новосибирска. Первый шаг, самый серьезный и срочный – разработка и запуск программы реконструкции этого здания – мы сделаем, принципиальное решение принято», – привел слова главы региона сайт областного правительства.

«Дом с часами» находится на Красном проспекте, 11. Здание, построенное в первой половине 1930-х годов, считается один из лучших образцов конструктивизма в Новосибирске. В доме 67 квартир, пройти к которым можно через застекленные галереи. Часами управляет сложный механизм.

В следующем году министерство культуры Новосибирской области может предоставить муниципальному музею Новосибирска субсидию для создания в «Доме с часами» музея истории конструктивизма.

Фото: сайт правительства Новосибирской области