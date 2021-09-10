10 сентября
Новости России
погода +15 °C
73.13
 
€ 86.47
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Мэра Кемерова переизбрали на второй срок

Главная В России
Красноярск
11:53 10 Сентября 2021
депутаты, горсовет, мэр, выборы, голосование
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Илья Середюк переизбран главой Кемерова на второй срок. Голосование прошло в горсовете столицы Кузбасса.

Впервые мэра Кемерова избирали депутаты городского парламента из числа предложенных кандидатур. Ранее в городе проходили прямые выборы главы муниципалитета. На таких выборах в 2016 году Илья Середюк победил с результатом почти 79% голосов.

На этот раз на пост мэра претендовали четыре человека. Действующий глава собрал голоса 28 из 29 депутатов. Один народный избранник воздержался.

«Основной приоритет в своей работе я вижу во внимании к человеку, к его потребностям, к реализации его запросов. Буду посвящать достаточно много времени развитию экономического потенциала (города). Второе важное направление - развитие городской инфраструктуры. Мы должны сделать все, чтобы городская среда была комфортной для жизни», - процитировал ТАСС главу Кемерова.

Фото: официальная страница мэрии города Кемерово в соцсети «ВКонтакте»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Экс-заместитель главы администрации Барнаула отправится в колонию

Экс-заместитель главы администрации Барнаула отправится в колонию

10 Сентября 2021 г.
Сергей Демин признан виновным во взяточничестве
Новости Красноярска: Новосибирский «Дом с часами» ждет комплексный ремонт

Новосибирский «Дом с часами» ждет комплексный ремонт

10 Сентября 2021 г.
Областные власти примут в нем участие
Новости Красноярска: Хоккейная «Сибирь» проиграла «Нефтехимику» в Нижнекамске

Хоккейная «Сибирь» проиграла «Нефтехимику» в Нижнекамске

10 Сентября 2021 г.
Новосибирцы едва не спаслись в концовке
Новости Красноярска: «Чуйский тракт» в Республике Алтай обеспечат мобильной связью

«Чуйский тракт» в Республике Алтай обеспечат мобильной связью

10 Сентября 2021 г.
Работы планируют завершить к 100-летию автомобильной трассы
Новости Красноярска: Жителю Кузбасса предъявлено обвинение в убийстве двух девочек

Жителю Кузбасса предъявлено обвинение в убийстве двух девочек

9 Сентября 2021 г.
Он дал признательные показания
Новости Красноярска: Актриса и режиссер сдают экзамены для полета на МКС

Актриса и режиссер сдают экзамены для полета на МКС

9 Сентября 2021 г.
В космосе предстоит снять ленту «Вызов»
Новости компаний
10/09
Когда лучше всего брать оборотный кредит?
09/09
Федор Конюхов станет амбассадором экологического проекта Университета Решетнёва
08/09
СберЗдоровье определил самые популярные обращения к врачам телемедицины летом в Красноярском крае
07/09
Выгодное кредитование бизнеса
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске поймали байкера сбившего девушку на Взлетке

В Красноярске поймали байкера сбившего девушку на Взлетке

6 Сентября 2021 г.
Мужчина испугался общественного порицания
Новости Красноярска: Красноярские волонтёры за 20 минут нашли тело утонувшего с помощью подводного дрона

Красноярские волонтёры за 20 минут нашли тело утонувшего с помощью подводного дрона

9 Сентября 2021 г.
Не пришлось даже включать дополнительный мощный прожектор
Новости Красноярска: В Красноярск прилетает Рой Джонс

В Красноярск прилетает Рой Джонс

7 Сентября 2021 г.
Здесь он представит свою новую песню
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru