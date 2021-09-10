Мэра Кемерова переизбрали на второй срок

Илья Середюк переизбран главой Кемерова на второй срок. Голосование прошло в горсовете столицы Кузбасса.

Впервые мэра Кемерова избирали депутаты городского парламента из числа предложенных кандидатур. Ранее в городе проходили прямые выборы главы муниципалитета. На таких выборах в 2016 году Илья Середюк победил с результатом почти 79% голосов.

На этот раз на пост мэра претендовали четыре человека. Действующий глава собрал голоса 28 из 29 депутатов. Один народный избранник воздержался.

«Основной приоритет в своей работе я вижу во внимании к человеку, к его потребностям, к реализации его запросов. Буду посвящать достаточно много времени развитию экономического потенциала (города). Второе важное направление - развитие городской инфраструктуры. Мы должны сделать все, чтобы городская среда была комфортной для жизни», - процитировал ТАСС главу Кемерова.

Фото: официальная страница мэрии города Кемерово в соцсети «ВКонтакте»