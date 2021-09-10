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Хоккейная «Сибирь» проиграла «Нефтехимику» в Нижнекамске

Главная В России
Красноярск
11:32 10 Сентября 2021
хоккей, кхл, матч, сибирь, игра
Автор: Sibnovosti.ru
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Очередной матч первенства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» провела в Нижнекамске. Ее соперником был местный «Нефтехимик».

После первого периода «Сибирь» вела со счетом 2:1. Голы у гостей забили Денис Бодров и Денис Голубев. Первый воспользовался тем, что вратарь хозяев был закрыт защитником и не видел момента несильного броска, второй воспользовался выходом один на один с голкипером.

Но в двух оставшихся периодах забивали только хозяева. В самой концовке «Сибирь» выпустила на лед шестого полевого игрока и была близка к спасению. Но вратарь «Нефтехимика» Франс Туохимаа отразил угрозу, а затем Марат Хайруллин поразил пустые ворота гостей – 4:2.

«Сибирь» с тремя очками находится на седьмом месте в Восточной конференции КХЛ.

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»

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