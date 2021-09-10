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«Чуйский тракт» в Республике Алтай обеспечат мобильной связью

Главная В России
Красноярск
11:14 10 Сентября 2021
связь, мобильные, трасса, глава, работы
Автор: Sibnovosti.ru
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В 2022 году будет отмечаться 100-летие со дня открытия «Чуйского тракта». К юбилею власти Республики Алтай рассчитывают обеспечить часть федеральной трассы, которая проходит через регион, мобильной связью.

О планах работ рассказал глава Горного Алтая Олег Хорохордин. Он провел прямую линию, в ходе которой ответил на вопросы граждан.

«Есть новые технологии по недорогим вышкам, и мы работаем с минцифры России, чтобы они нам помогли. Это небольшие деньги», - процитировал Олега Хорохордина ТАСС.

Информагентство напомнило, что летом этого года и. о. министра цифрового развития региона Николай Степанов сообщил, что покрытие мобильной связью «Чуйского тракта» потребует около 425 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, в апреле на «Чуйском тракте» на границе Тальменского и Первомайского районов Алтайского края началось строительство двухуровневой транспортной развязки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в ноябре 2022 года.

Фото: официальный сайт Республики Алтай

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