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Жителю Кузбасса предъявлено обвинение в убийстве двух девочек

Главная В России
Красноярск
14:28 9 Сентября 2021
школа, убийство, обвинение, скр, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кемеровской области предъявлено обвинение предполагаемому убийце двух девочек в Киселевске. 41-летний житель города Мыски ранее уже был судим.

Обвинение предъявлено по целому ряду статей УК РФ. В их числе, п. «а», «в», «к» ч. ст. 105 (убийство двух малолетних лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление), ч. 5 ст. 131 (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего), ч. 5 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста…).

Как писали Sibnovosti.ru, тела 10-летних Ульяны Дегтярь и Анастасии Феслер был найдены 7 сентября. Накануне утром они ушли в школу и не вернулись.

Как сообщили в следственном управлении СКР по Кемеровской области, после школы девочки встретили на остановке общественного транспорта мужчину, у которого попросили семечек покормить голубей. Мужчина приобрел в магазине сладости школьницам и пригласил их в гости.

«В заброшенном доме, где он временно проживал, обвиняемый, употребив алкоголь, совершил в отношении девочек насильственные преступления сексуального характера. Чтобы потерпевшие никому не рассказали о произошедшем, мужчина задушил девочек, забросал их тела матрасами и ушел на работу», - рассказали о последующих событиях в следственном управлении.

На видео, выложенном на сайте ведомства, обвиняемый дает признательные показания. Отмечается также, что его ждет психолого-психиатрическая экспертиза.

Одновременно расследуется и уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей должностными  лицами, которые должны надзирать за гражданами, отбывшими наказание в местах лишения свободы. Обвиняемый освободился в 2019 году.

Фото: сайт следственного управления СКР по Кемеровской области

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