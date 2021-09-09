Актриса и режиссер сдают экзамены для полета на МКС

Итоговые экзамены перед полетом на орбиту начали сдавать актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, сообщает «Общественное телевидение России» (ОТР). Им предстоит снять первый художественный фильм в космосе.

Юлия Пересильд и Клим Шипенко входят в съемочную группу ленты «Вызов» и в основной экипаж экспедиции МКС-66. Запуск корабля «Союз» запланирован на 5 октября. Группа проведет на орбите около десяти дней. Экзамены сдают в подмосковном Центре подготовки космонавтов.

«Нас мучили, пытали, не били, но много-много заставляли учить неизвестных аббревиатур. Выжали из нас все соки - это видно по мне. По Юле - нет, она только лучше стала выглядеть. А я стал худее», - рассказал ОТР режиссер.

16 сентября межведомственная комиссия будет решать, допустить ли экипажи к предстартовой подготовке на космодроме «Байконур».

Как писали Sibnovosti.ru, 30 августа стало известно, что космонавты нашли новые несквозные трещины в российском сегменте МКС. В ночь на 9 сентября в российском модуле «Звезда» МКС произошло возгорание. По данным Lenta.ru, позже приборы показали наличие вредных продуктов горения.

Фото: «Общественное телевидение России»