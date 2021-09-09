Мальчик, который выжил в конкуренции: книги о Гарри Поттере на вершине рейтинга

В России спрос на книги в первом полугодии этого года вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. В Новосибирске рост составил 33%.

Статистику привели в сервисе «Авито». Речь идет о спросе пользователей площадки.

По данным сервиса, в Новосибирске на первом месте среди запросов оказались книги о Гарри Поттере. Последняя книга этой серии британки Джоан Роулинг вышла в 2007 году.

В топ-3 оказались также произведения американского «короля ужасов» Стивена Кинга. В первую очередь, это «Ярость», «Оно» и «Темная башня». Тройку замкнула серия «Ведьмак» польского писателя Анджея Сапковского.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал о том, что впервые за много лет в России возник настолько сильный дефицит полиграфических мощностей, что типографии смогли диктовать условия издателям.

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