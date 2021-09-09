В столице Бурятии снова понадобились штабы по отлову бродячих собак

В Улан-Удэ возобновили работу штабы по отлову безнадзорных животных. Они созданы во всех районах столицы Республики Бурятия.

Штабы возобновили работу с приближением зимы. Как пояснил информационный сайт Улан-Удэ, они призваны предотвратить сбивание бродячих собак в стаи.

С 1 марта 2021 года в городе отловом безнадзорных животных занимается ООО «Байкалагроветторг». Она заключила соответствующий контракт с муниципалитетом.

Как писали Sibnovosti.ru, весной этого года в Улан-Удэ произошло несколько случаев нападения бродячих собак на людей.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ