В алтайских школах из-за коронавируса частично закрыты 27 классов

Коронавирус внес коррективы в учебный процесс в школах Алтайского края. Целый ряд классов отправлен на карантин из-за выявленных новых случаев заболевания.

«Частично закрыты 27 классов в 19 школах. Почему это происходит: один ребенок заболевает, класс уходит на карантин, но вместе образовательный процесс у данного класса не останавливается, дети уходят на дистанционное обучение», - сказала заместитель министра образования региона Лариса Терновая (цитата по ТАСС).

Она напомнила, что если в школе заболело более 20% педагогов, то в учебном учреждении вводится дистанционное обучение сроком на две недели.

Вчера официальный сайт Алтайского края сообщил о 238 новых случаях заражения COVID-19 за сутки. 27 человек погибло. Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболело 72,4 тыс. человек.

Фото: сайт министерства здравоохранения Алтайского края