Пресс-конференция «Областной праздник народного творчества «Душа России» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, посвященная 85-летию Государственного центра народного творчества Омской области.

Спикеры расскажут об открытии выставки «Вся Россия на карте Омской области» и областном празднике народного творчества «Душа России».

Участники:

Виктория Багринцева, директор Государственного центра народного творчества Омской области, заслуженный деятель культуры Омской области;

Ефим Аркин, художественный руководитель заслуженного коллектива народного творчества РФ, народного фольклорного ансамбля «Звонница», заслуженный работник культуры России;

Сергей Глебушкин, собиратель и исследователь русского народного костюма, член Общественного совета при Государственном Российском Доме народного творчества им. В. Д. Поленова, член Союза художников России и Международной федерации художников (Москва).