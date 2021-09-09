9 сентября
Новости России
погода +15 °C
73.44
 
€ 86.91
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Пресс-конференция «Областной праздник народного творчества «Душа России» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Главная В России
Красноярск
12:59 9 Сентября 2021
юбилей, праздник, пресс-конференция, мкр, трансляция
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, посвященная 85-летию Государственного центра народного творчества Омской области.

Спикеры расскажут об открытии выставки «Вся Россия на карте Омской области» и областном празднике народного творчества «Душа России».

Участники:

Виктория Багринцева, директор Государственного центра народного творчества Омской области, заслуженный деятель культуры Омской области;

Ефим Аркин, художественный руководитель заслуженного коллектива народного творчества РФ, народного фольклорного ансамбля «Звонница», заслуженный работник культуры России;

Сергей Глебушкин, собиратель и исследователь русского народного костюма, член Общественного совета при Государственном Российском Доме народного творчества им. В. Д. Поленова, член Союза художников России и Международной федерации художников (Москва).

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жителю Кузбасса предъявлено обвинение в убийстве двух девочек

Жителю Кузбасса предъявлено обвинение в убийстве двух девочек

9 Сентября 2021 г.
Он дал признательные показания
Новости Красноярска: Актриса и режиссер сдают экзамены для полета на МКС

Актриса и режиссер сдают экзамены для полета на МКС

9 Сентября 2021 г.
В космосе предстоит снять ленту «Вызов»
Новости Красноярска: Мальчик, который выжил в конкуренции: книги о Гарри Поттере на вершине рейтинга

Мальчик, который выжил в конкуренции: книги о Гарри Поттере на вершине рейтинга

9 Сентября 2021 г.
В России значительно вырос спрос на литературу
Новости Красноярска: В столице Бурятии снова понадобились штабы по отлову бродячих собак

В столице Бурятии снова понадобились штабы по отлову бродячих собак

9 Сентября 2021 г.
Они возобновили работу
Новости Красноярска: В алтайских школах из-за коронавируса частично закрыты 27 классов

В алтайских школах из-за коронавируса частично закрыты 27 классов

9 Сентября 2021 г.
Число случаев заболевания в регионе превысило 72 тыс.
Новости Красноярска: В Забайкалье едва не застрелили полицейского

В Забайкалье едва не застрелили полицейского

9 Сентября 2021 г.
В нападении подозревают жителя села Маккавеево
Новости компаний
09/09
Федор Конюхов станет амбассадором экологического проекта Университета Решетнёва
08/09
СберЗдоровье определил самые популярные обращения к врачам телемедицины летом в Красноярском крае
07/09
Выгодное кредитование бизнеса
02/09
Новый проект по цифровизации транспорта стартует в Норильске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Вместе с главой МЧС погиб сценарист и режиссёр Александр Мельник

Вместе с главой МЧС погиб сценарист и режиссёр Александр Мельник

8 Сентября 2021 г.
В Норильск он прибыл для съёмок нового документального фильма
Новости Красноярска: В Красноярске поймали байкера сбившего девушку на Взлетке

В Красноярске поймали байкера сбившего девушку на Взлетке

6 Сентября 2021 г.
Мужчина испугался общественного порицания
Новости Красноярска: В Красноярск прилетает Рой Джонс

В Красноярск прилетает Рой Джонс

7 Сентября 2021 г.
Здесь он представит свою новую песню
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru