В Забайкалье едва не застрелили полицейского

В Забайкальском крае разыскивают жителя села Маккавеево Евгения Лукьянова. Его подозревают в нападении на сотрудника МВД России, который едва не погиб.

Инцидент произошел в ночь на 9 сентября в поселке Смоленка Читинского района региона. Как рассказали в следственном управлении СКР по Забайкальскому краю, сотрудники полиции прибыли по вызову в один из сельских домов. К служебной «Газели» подошел мужчина, который выстрелил в полицейского водителя из неустановленного оружия. Как уточнили в управлении МВД России по Забайкальскому краю, пуля попала в предплечье.

«Полицейский госпитализирован, ему оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет», - отметили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). В ходе расследования они вышли на 38-летнего Евгения Лукьянова.

Фото: сайт следственного управления СКР по Забайкальскому краю