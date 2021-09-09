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Читу забыли: власти Забайкалья добиваются субсидирования авиарейсов в Москву и Санкт-Петербург

Главная В России
Красноярск
10:45 9 Сентября 2021
авиарейсы, субсидии, правительство, средства, москва
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Забайкальского края запросили в федеральном центре финансовую поддержку на субсидирование авиаперелетов из Читы в Москву и Санкт-Петербург. Ее объем составляет 463 млн руб.

Необходимость возникла в связи с тем, что Чита не вошла в перечень городов Дальнего Востока, где местные жители могут приобрести субсидируемые авиабилеты в обе российские столицы. По словам министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Дмитрия Ватагина, речь идет о сумме, необходимой региону до конца 2021 года.

Официальный портал региона отметил, в частности, что при распределении соответствующей субсидии на рейсы в Благовещенск с населением 226 тыс. человек выделили почти 1 млрд руб., а перевозки в Читу, где больше 350 тыс. жителей остались без дополнительного финансирования.

Фото: пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

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