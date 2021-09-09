Котельная в Первомайском районе Новосибирска оказалась не готова к зиме

Уровень подготовке к зиме ООО «Сибирская теплосетевая компания» (СТК) в Первомайском районе Новосибирска вызвал тревогу у городских властей. Они ввели режим повышенной готовности.

СТК поставляет тепло и горячую воду с котельной, расположенной на ул. Приграничной. Объект обеспечивает около 40 многоквартирных жилых домов и социальные объекты. По данным пресс-центра мэрии, ООО «Газпром межрегионгаз» Новосибирск» расторгло договорные отношения с СТК в связи с задолженностью за потребленный газ.

«МУП «Энергия» незамедлительно проведет проектные и строительно-монтажные работы по перекладке тепловых сетей 2Ду150 на 2Ду300 длиной 150 м от ТК7 до ТК8 по ул. Пришвина», - рассказали в мэрии о принятых решениях.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее власти Новосибирска ввели режим ЧС в котельной на ул. Хилокской из-за ее аварийного состояния.

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