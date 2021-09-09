У омского «Авангарда» первое поражение в сезоне

«Авангард» потерпел первое поражение в первенстве Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Омичи крупно проиграли в Москве местному «Динамо».

Основной вклад в победу столичной команды внес Вадим Щипачев. На его счету две забитых шайбы и две голевых передачи. Стоит добавить, что динамовец сделал дубль в третьем матче подряд.

У «Авангарда» в этой игре забили Арсений Грицюк и Сергей Толчинский. Оба во втором периоде. Итоговый счет – 5:2 в пользу хозяев.

«У нас много новых игроков, их многому ещё нужно обучить, и им со своей стороны предстоит ещё многое узнать и постичь. Это определенный процесс, который требует немало времени», - заметил главный тренер омичей Боб Хартли (цитата по сайту КХЛ).

«Авангард» с шестью очками занимает второе место в Восточной конференции, уступая только уфимскому «Салавату Юлаеву».

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»