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Инфляция в России вернулась в 2016 год

Главная В России
Красноярск
09:16 9 Сентября 2021
инфляция, цены, рост, статистика, продукты
Автор: Sibnovosti.ru
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В августе инфляция в России установила пятилетний рекорд. Индекс потребительских цен составил 6,68% в годовом выражении. Это самое высокое значение с августа 2016 года.

Новые данные о динамике цен опубликовал Росстат. Согласно подсчетам ведомства, с начала 2021 года потребительские цены в РФ выросли на 4,69%. Что касается августа, то за этот месяц зарегистрирован рост в 0,17%.

Как уточнил Росстат, цены на продовольствие в августе увеличились на 7,7%, а на непродовольственные товары – почти на 8%. Эти показатели оказались выше, чем в июле.

Вчера Федеральная антимонопольная служба сообщила о том, что возбудила дело в от ношении группы компаний «Кроношпан». По данным ведомства, стоимость производимых ими ориентированно-стружечных плит в 2021 году увеличилась более чем на 300%.

Фото: pixabay.com

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