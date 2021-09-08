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Бывший чиновник иркутской мэрии получил условный срок за взятку

Главная В России
Красноярск
14:42 8 Сентября 2021
уголовное, дело, взятка, чиновники, приговор
Автор: Sibnovosti.ru
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Экс-начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства мэрии признан виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Он получил семь лет и четыре месяца лишения свободы условно и был оштрафован на 4 млн руб.

Процесс завершился в Кировском районном суде Иркутска. По данным следственного управления СКР по региону, в 2019 году чиновник предложил гендиректору ООО «Восход» дать ему взятку в размере 200 тыс. руб. За это начальник департамента пообещал предпринимателю помочь его компании победить на аукционе на право провести капремонта сетей водоснабжения в поселке Ермаковка.

Взятка была передана фигуранту уголовного дела. В июне следователи и сотрудники полиции задержали чиновника.

«Мужчина, узнав, что в департамент зашли сотрудники правоохранительных органов, попытался скрыться, однако сделать это не удалось», - отметили в следственном управлении.

В мае этого года в главном управлении МВД по Иркутской области сообщили о том, что в регионе возбуждено несколько уголовных дел о создании картеля при получении подрядов на дорожные работы. Они расследуются по ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции).

Фото: youtube-канал следственного управления СКР по Иркутской области

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