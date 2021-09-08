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В Бийске школу разберут до основания

Главная В России
Красноярск
14:11 8 Сентября 2021
строительство, школа, здание, прокуратура, законодательное собрание
Автор: Sibnovosti.ru
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В городе Бийске Алтайского края приступили к демонтажу школы №31. Здание было построено в 1964 году и из-за ошибок в проектировании по наружным стенам пошли трещины.

По данным сайта законодательного собрания региона, в марте этого года бийская прокуратура указала, что продолжать обучение в здании невозможно из-за его аварийности. После этого занятия перенесли в две соседние школы. Проектировщики указали на необходимость сноса объекта и строительство на его месте нового.

«На месте снесенного здания, на сводном земельном участке, готовом под строительство, планируется построить новое здание школы на 350 мест за счет федеральной субсидии в рамках концессионного соглашения», - рассказали в краевом парламенте.

Стоимость проекта – 350 млн руб. Предполагается, что работы завершатся к концу 2023 года. После этого Алтайский край будет рассчитываться с участником концессии в течение 15 лет.

Как писали Sibnovosti.ru, весной этого года в Барнауле пришлось эвакуировать жителей из двух аварийных домов.

Фото: сайт законодательного собрания Алтайского края

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