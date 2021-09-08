Омичка выманивала у томичей данные их банковских карт

Томский областной суд оставил без изменения приговор жительнице Омска, которая занималась кражей средств с банковских счетов. Фигурантка дела пыталась оспорить решение, вынесенное ранее Кировским районным судом.

Эпизоды уголовного дела относятся к периоду с января по май 2020 года. Мошенница звонила томичам и, представляясь сотрудником банка, получала от них данные банковских карт. В дальнейшем она переводила средства с этих карт в свою пользу. Суммы транзакций достигали 30 тыс. руб.

«… Женщина признана виновной в совершении семи краж денежных средств с банковских счетов, 17 краж … с причинением значительного ущерба (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), а также покушения на кражу с банковского счета с причинением значительного ущерба (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158)», - говорится в сообщении прокуратуры Томской области.

В результате омичка получила четыре года исправительной колонии общего режима. После приговора она подала апелляцию.

Как отметили в надзорном ведомстве, в областном суде, в частности, приняли во внимание тот факт, что потерпевшими являлись граждане старшего возраста, чей доход состоял только из пенсии. В результате приговор был утвержден и вступил в законную силу.