У «Сибири» первая победа в первенстве КХЛ

Новосибирская «Сибирь» одержала первую победу в нынешнем регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Она оказалась гостевой и «сухой».

«Сибирь» встречалась в Нижнем Новгороде с местным «Торпедо». Счет новосибирец Денис Голубев открыл только во втором периоде. В этот момент гости играли в большинстве.

Окончательно всё решилось в конце третьей 20-минутки. Сначала американец Ник Шор подправил шайбу после броска от синей линии. Затем канадец Тревор Мерфи броском в пустые ворота соперников почти одновременно с финальной сиреной установил окончательный счет – 3:0. В воротах «Сибири» стоял финн Харри Сятери.

«Надеюсь, теперь прорвет. Харри Сятери находится в прекрасной форме, поэтому и сыграл третью игру подряд», - процитировал сайт КХЛ главного тренера новосибирцев Андрея Мартемьянова.

В первых трех матчах чемпионата «Сибирь» набрала три очка и занимает пятое место в Восточной конференции.

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»