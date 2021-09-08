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В новосибирском минтрансе назвали стоимость проезда по новому мосту через Обь

Главная В России
Красноярск
11:35 8 Сентября 2021
оплата, автомобиль, мост, строительство, министерство
Автор: Sibnovosti.ru
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Проезд по Центральному мосту через Обь в Новосибирске обойдется водителю в сумму не менее 100 руб. Это следует из ответа министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области порталу НГС.

100 руб. придется заплатить водителям легковых автомобилей, мотоциклов и микроавтобусов. Для более крупных транспортных средств цена будет выше. Например, водители грузовиков с высотой над передней осью 2-2,6 м заплатят 150 руб.

Бесплатно по новому мосту сможет двигаться общественный транспорт, автомобили экстренных служб. Но маршруток и такси  освобождение от платы не коснется.  

Как писали Sibnovosti.ru, строительство четвертого автомобильного моста через Обь в Новосибирске ведет входящее в группу ВИС ООО «Сибирская концессионная компания» по концессионному соглашению с правительством региона. Общая стоимость проекта составляет 37 млрд руб. Возведение опор началось в ноябре 2020 года. Достроить объект предполагается к концу 2022-го.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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