В новосибирском минтрансе назвали стоимость проезда по новому мосту через Обь

Проезд по Центральному мосту через Обь в Новосибирске обойдется водителю в сумму не менее 100 руб. Это следует из ответа министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области порталу НГС.

100 руб. придется заплатить водителям легковых автомобилей, мотоциклов и микроавтобусов. Для более крупных транспортных средств цена будет выше. Например, водители грузовиков с высотой над передней осью 2-2,6 м заплатят 150 руб.

Бесплатно по новому мосту сможет двигаться общественный транспорт, автомобили экстренных служб. Но маршруток и такси освобождение от платы не коснется.

Как писали Sibnovosti.ru, строительство четвертого автомобильного моста через Обь в Новосибирске ведет входящее в группу ВИС ООО «Сибирская концессионная компания» по концессионному соглашению с правительством региона. Общая стоимость проекта составляет 37 млрд руб. Возведение опор началось в ноябре 2020 года. Достроить объект предполагается к концу 2022-го.

Фото: сайт правительства Новосибирской области