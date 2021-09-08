Число разводов в Сибири догоняет число браков

В первом полугодии в Сибири резко выросло число как заключенных браков, так и разводов. Об этом сообщили в Новосибирскстате.

Согласно подсчетам ведомства, в январе-июне 2021 года в регионах Сибирского федерального округа (СФО) было зарегистрировано 43,9 тыс. браков. Это на 27,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Разводов зарегистрировано меньше - 38,1 тыс. Но рост их числа оказался значительнее - на 32,4%.

Из всех сибирских регионов только в Республике Алтай количество разводов превысило число новых браков – там на 100 браков приходилось 103 развода. На другом конце рейтинга оказалась Республика Тува – только 56 разводов на 100 браков. Для сравнения, показатель Красноярского края – 91 на 100.

Как сообщали Sibnovosti.ru, сокращение рождаемости в СФО в первом полугодии 2021 года составило 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в Сибири в январе-июне 2021-го появились на свет 81,2 тыс. младенцев.

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