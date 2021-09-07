Соль-илецкий фермер вырастил самый крупный арбуз России

Город Соль-Илецк в Оренбургской области подтвердил свой статус арбузной столицы России. Его фермеры вновь выиграли всероссийского конкурса на самый крупный арбуз.

Традиционный конкурс «Агробатл» прошел в Ставропольском крае. Победил фермер из Соль-Илецкого городского округа Виталий Мокрушин, который вырастил арбуз весом 67,1 кг. Всего, по данным официального сайта Оренбургской области, в «Агробатле-2021» приняли участие фермеры из шести регионов России и Белоруссии.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее Роспатент продлил регистрацию товарного знака «Арбузная столица России» до 2031 года. Он принадлежит соль-илецкому горсовету.

Фото: официальный сайт Оренбургской области