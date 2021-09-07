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Две школьницы пропали в Кузбассе

Главная В России
Красноярск
14:13 7 Сентября 2021
мвд, поиски, пропавшие, школа, дети
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кемеровской области крупные силы полиции ведут поиск двух десятилетних девочек. Еще вчера утром они ушли в школу и не вернулись.

Ульяна Дегтярь и Анастасия Феслер живут в Киселевске. В школу они отправились около 8:00 6 сентября. Полиция опубликовала приметы пропавших без вести детей. Весь личный состав органов внутренних дел Киселевска поднят по тревоге.

«На место проведения розыскных мероприятий направлено руководство и личный состав управления уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних областного полицейского главка», - говорится в пресс-релизе главного управления МВД России по Кемеровской области.

В следственном управлении СКР по региону сообщили о возбуждении уголовного дела.

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