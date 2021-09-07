Тигр стал талисманом волейбольного первенства мира в России

У первого в новейшей истории России чемпионата мира по волейболу появился талисман. Символом первенства стал тигр, передает «Общественное телевидение России». Маскота представила Всероссийская федерация волейбола.

На конкурс были выдвинуты три кандидатуры – медведь, робот или тигр. Проголосовать за одну из них в течение трех недель могли все желающие на сайте турнира. Тигра набрал почти 46% голосов. Имени у символа пока нет, его назовут позднее.

Чемпионат мира по волейболу среди мужских сборных пройдет в России в 2022 году. Матчи первенства примут несколько городов. В их числе, Красноярск и Новосибирск.

Фото: «Общественное телевидение России»