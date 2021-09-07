Состояние новосибирской котельной стало чрезвычайной ситуацией

В котельной, расположенной на ул. Хилокской в Новосибирске, будет введен режим ЧС. Готовить ее к зиме будет профильное муниципальное предприятие.

Решение, касающееся котельной, мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил сегодня. Он провел аппаратное совещание, на котором рассмотрели ход подготовки к предстоящему отопительному сезону. Как выяснилось, котельная на ул. Хилокской находится в неудовлетворительном техническом состоянии.

«Ставлю задачу ввести на объекте режим ЧС, подготовить соответствующий договор аренды для МУП «Энергия» и выполнить ремонт котельной за счет средств предприятия», - привел пресс-центр мэрии слова главы города.

По данным начальника муниципального департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрия Перязева, владелец котельной проходит процедуру банкротства. Ее ремонт обойдется в 8,5 млн руб.

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