Иркутский депутат сбил пешехода

Внедорожник, за рулем которого находился депутат законодательного собрания Иркутской области Антон Романов, наехал на пешехода. Обстоятельства инцидента изучают в следственном управлении СКР по региону.

По данным ведомства, дорожный инцидент произошел еще 18 августа. Информация же о нем в соцсетях появилась 6 сентября. Автомобиль наехал на девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу в Свердловском районе города Иркутска. Она получила закрытую черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения.

«Позже Романов явился в отдел полиции и сообщил о произошедшей аварии», - отметили в следственном управлении.

По данным сайт областного парламента, Антон Романов был избран от одномандатного округа №4. В 2011-2018 годы он работал депутатом Госдумы РФ.

Как писали Sibnovosti.ru, в мае этого года в Республике Бурятия был вынесен приговор бывшему вице-спикеру народного хурала региона Баиру Жамбалову. Он признан виновным по двум статьям УК РФ - п. «б» ч. 4 ст. 264 (нарушение ПДД, повлекшем причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия) и ст. 125 (оставление в опасности). Экс-политик получил более шести лет лишения свободы.

Фото: страница следственного управления СКР по Иркутской области в соцсети «ВКонтакте»