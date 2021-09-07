В Свирске довоенные очистные сооружения заменят на современные

В городе Свирске Иркутской области завершается строительство канализационных очистных сооружений (КОС) глубокой биологической очистки. Они призваны заменить сооружения, введенные в эксплуатацию еще в 1939 году.

Мощность КОС составит 3 тыс. куб. м в сутки. Помимо прокладки сетей проект предполагает возведение нового павильона станции и благоустройство прилегающей к ней территории. По данным официального портала Иркутской области, на реализацию проекта был направлен более 491 млн руб.

Ожидается, что КОС введут в эксплуатацию к 15 сентября.

Население Свирска составляет 12,8 тыс. человек. Действующая очистная система была признана аварийной в 1990-е годы. Как писали Sibnovosti.ru, в городе создается парк культуры и отдыха «Свирская Ривьера».

Фото: официальный портал Иркутской области