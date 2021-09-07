Затраты на компенсацию пострадавшим от забайкальских паводков подходят к 0,5 млрд рублей

Сумма средств, выделенных из бюджета Забайкальского края на компенсации пострадавшим от паводка, достигла 460 млн руб. Об этом сообщила министр финансов региона Вера Антропова.

Выплаты в зависимости от ущерба могут составить 10 тыс., 50 тыс. или 100 тыс. руб. на человека. Как уточнил официальный портал региона, ранее федеральное правительство выделило на эти цели из резервного фонда 89,5 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, этим летом. По Забайкальскому краю ударили три волны паводка: 1 июня, 19 июня и 23 июля. В результате наводнения пострадали почти 14 тысяч человек.

В соседней Республике Бурятия паводок в этом году уже обошелся бюджету в 270 млн руб.

Фото: пресс-служба министерства финансов Забайкальского края